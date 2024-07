Le coût et l'efficacité des mesures visant à réduire les émissions des véhicules

Les politiques du secteur des transports contribuent déjà à modérer les émissions de gaz à effet de serre des véhicules routiers. Elles sont de plus en plus conçues pour participer aux objectifs sociétaux de lutte contre le changement climatique. Bien que le coût de réduction des émissions soit relativement élevé dans les transports, nombre d’arguments plausibles en faveur de tels abattements voient le jour au sein de ce secteur. Il n’y a toutefois pas d’éléments solides pour étayer le recours à une combinaison de normes de consommation et de taxation des carburants. La Table Ronde analyse l’efficacité et le coût de différentes options de réduction des émissions des transports routiers et examine la répartition des efforts au travers des différents secteurs de l’économie.