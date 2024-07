Le City and Islington College, au Royaume-Uni

Le City and Islington College, situé au cœur de Londres, a été constitué en 1993 par la fusion de divers établissements locaux parmi lesquels un « sixth form college » (établissement proposant un enseignement théorique général aboutissant à la délivrance de diplômes d’État et permettant d’accéder à l’université), deux établissements de formation générale postscolaire et un centre de formation pour adultes. Le College qui assure des formations à quelque 4 700 étudiants à plein temps et à 16 500 autres à temps partiel est actuellement réparti sur plus de dix sites. Le College s’est lancé dans un vaste programme d’investissements financiers, qui répondra aux toutes dernières exigences du gouvernement tout en tirant parti des atouts particuliers de l’établissement en matière de formation.