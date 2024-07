Innover au moment opportun et de manière ciblée stimule la productivité, favorise la croissance économique et aide à résoudre les problèmes de société. Mais comment les gouvernements peuvent-ils encourager davantage de personnes à innover et accroître le temps consacré à l’innovation ? Et comment rendre les administrations elles-mêmes plus innovantes ?

La Stratégie de l’OCDE pour l’innovation propose un ensemble de principes visant à encourager l’innovation par les individus (aussi bien dans le cadre de leur travail qu’en tant que consommateurs), dans les entreprises et au sein des administrations. Elle examine en profondeur l’évolution de l’innovation, son ampleur, sa géographie et ses modalités. À partir de recherches et de données récentes, elle propose un large cadre d’action en faveur de l’innovation.

