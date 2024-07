La privatisation des chemins de fer est un sujet d'actualité. De nombreux pays lancent actuellement des programmes de privatisation afin de réduire les déficits d'exploitation des chemins de fer, notamment en les rendant plus compétitifs.

Cependant, à une période marquée par les trains à grande vitesse, la congestion de la circulation et les préoccupations environnementales, les mérites de la privatisation ne font pas l’unanimité. Cette Table ronde clarifie ces enjeux, analyse un certain nombre d’exemples et définit les obstacles potentiels à la privatisation des chemins de fer. Elle montre les difficultés inhérentes à de tels projets et examine les moyens pour les mettre en œuvre.