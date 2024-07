En 2000, un peu partout dans le monde, les chroniqueurs économiques saluaient l’expansion spectaculaire de certaines économies occidentales, y voyant l’avènement d’une « nouvelle économie ». Puis 2001 est arrivé avec son cortège de surprises : l’activité économique marque le pas aux Etats-Unis, les sociétés de l’Internet mettent la clé sous la porte et les entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication sont en proie à des difficultés financières aux quatre coins de la planète. Les éditorialistes ont alors opéré un virage à 180 degrés en affirmant que tout cela n’était qu’un mythe. Qu’en est-il vraiment ?

La nouvelle économie : mythe ou réalité ? rompt avec les sentiments d’exaltation et de morosité pour s’efforcer d’aider les décideurs à réfléchir et à agir en s’appuyant sur des données concrètes. Cet ouvrage s’interroge sur les causes des disparités des performances économiques des pays de l’OCDE. Il montre que la technologie est certes devenue omniprésente dans les économies et les sociétés et qu’elle les a profondément bouleversées, mais que la rapidité de la croissance ne saurait être imputée à ce seul facteur. Les modalités de mise en œuvre de la technologie sont un aspect beaucoup plus déterminant.

Cet ouvrage défend avec force l’idée que, quelles que soient les perspectives conjoncturelles, nous nous trouvons aujourd’hui face à une réalité économique nouvelle. Il invite instamment les décideurs à opter pour une stratégie de croissance globale, conjuguant cinq domaines d’action et capable d’inscrire les TIC, le capital humain, l’innovation et l’entreprenariat dans le processus de croissance, en même temps qu’ils prendront des mesures pour mobiliser les travailleurs et accroître l’investissement dans une optique de long terme. Il va de soi que de bons fondamentaux -- stabilité macroéconomique, esprit d’ouverture et de concurrence, solidité des institutions économiques et sociales, ainsi qu'une protection sociale adéquate -- sont une condition préalable au succès de cette entreprise.