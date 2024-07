La mobilité induite par les infrastructures

Les routes créent-elles de la mobilité ? Une telle question est a priori surprenante. Pourtant, le fait que la présence de nouvelles routes -- ou infrastructures -- puisse inciter les usagers à les emprunter et, partant, à être plus mobiles, n'a rien de surprenant. Si la question continue de faire l'objet de débats animés, aucun expert ne doute plus de l'existence d'un phénomène de mobilité induite. En revanche, il s'avère difficile de mesurer ce phénomène, faute de données et d'expériences adéquates. Cette Table Ronde rassemble précisément les informations disponibles à ce jour sur la mobilité induite par de nouvelles infrastructures. A partir de rapports introductifs et des débats de la Table Ronde, on peut mesurer les progrès accomplis en quelques années. En effet, il y a dix ans à peine, le phénomène de la mobilité induite aurait été nié par beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, un consensus émerge, cette Table Ronde permet de le découvrir.