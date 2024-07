La gestion du risque de sécurité numérique pour la prospérité économique et sociale

Les menaces de sécurité numérique potentiellement lourdes de conséquences économiques sont récemment devenues plus nombreuses et sophistiquées, alors même que l’environnement numérique est devenu un maillon essentiel du fonctionnement de l’économie et un facteur important de croissance, de bien-être et d’inclusivité. Pour profiter pleinement des avantages liés à l’environnement numérique, les parties prenantes doivent absolument cesser d’aborder le risque de sécurité numérique sous un angle technique dissocié de considérations économiques et sociales plus larges. Il leur faut d’urgence intégrer la gestion de ce risque à leurs processus décisionnels en matière économique et sociale. Les responsables de l’action publique doivent également mesurer toute la complexité du risque de sécurité numérique dans ses multiples dimensions, de la prospérité économique et sociale aux activités de police (lutte contre la « cybercriminalité ») en passant par la défense, la sécurité nationale et la sécurité internationale.

Cette Recommandation de l'OCDE et son document d'accompagnement offrent des orientations sur ces aspects.