La demande du marché du travail suit-elle le rythme de l’élévation du niveau de formation de la population ?

Dans les pays de l’OCDE, le pourcentage de diplômés de l’enseignement tertiaire augmente, tandis que celui des moins instruits recule. Bien qu’ils n’aient jamais été aussi nombreux, les diplômés de l’enseignement tertiaire continuent d’obtenir de bons résultats sur le marché du travail. Ce constat confirme que la demande du marché du travail suit dans l’ensemble le rythme de l’élévation du niveau de formation. L’avantage dont bénéficient les diplômés de l’enseignement tertiaire sur le marché du travail par rapport aux diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non tertiaire n’a reculé que dans environ un quart des pays de l’OCDE au cours des 20 dernières années, signe potentiel d’un ralentissement de la demande de diplômés de l’enseignement tertiaire. Les pays doivent en outre s’attaquer au problème des piètres perspectives d’emploi des jeunes hommes et des jeunes femmes non diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire.