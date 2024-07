La délinquance et le vandalisme dans les transports publics

Les actes de vandalisme ou de violence et la dégradation des installations augmentent dans les systèmes de transport public. Ce rapport fournit une analyse des causes sociales et psychologiques, qui est un préalable à la formulation de mesures correctives. En comparant les expériences acquises par un certain nombre de systèmes, l’attention est portée sur l’ampleur de ces problèmes et sur les différents moyens pour les résoudre. Les recommandations formulées font la différence entre les responsabilités des opérateurs, les gouvernements nationaux et les différentes autorités locales.