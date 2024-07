La cyberformation dans l'enseignement supérieur

Avec la fin du boom de la « nouvelle économie », en 2000, l’enthousiasme autour de la cyberformation a laissé place au scepticisme. Mais dans les faits, où en sommes-nous ? Pourquoi et comment différents types d’établissements d’enseignement supérieur s’engagent-ils dans la cyberformation ? Selon eux, quels sont les impacts pédagogiques de la cyberformation dans ses différentes formes, et quel est son coût ? Quelles peuvent être les implications de la cyberformation sur le recrutement et la formation du personnel enseignant ? Cet ouvrage tente de répondre entre autres à ces questions.