La congestion routière en Europe

Le problème des embouteillages fait souvent la une de l’actualité et y remédier constitue l’une des priorités des hommes politiques. On ne compte plus les études recensant le nombre d’heures perdues dans les « bouchons ». Les chiffres sont si alarmants qu’ils donnent une image apocalyptique des embouteillages.

Toutefois, au-delà des problèmes vécus au quotidien par les automobilistes, les avis commencent à diverger quant à l’ampleur du phénomène et les moyens d’y faire face.

Cette Table Ronde s’est attachée à donner une définition de la congestion routière et à en mesurer l'ampleur réelle. Elle a ensuite cerné son évolution et ses conséquences. Enfin, elle a évoqué les solutions susceptibles d’être apportées pour y remédier. Dressant un panorama de la situation à l’échelle européenne, elle permet de faire le point sur l’un des aspects les plus visibles du dysfonctionnement des systèmes de transports.