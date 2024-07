La Business Academy Bexley est l’un des premiers établissements d’État autonomes spécialisés fonctionnant en Europe avec des financements mixtes. Elle s’inscrit dans la nouvelle démarche adoptée par le Royaume-Uni pour relever le niveau éducatif dans les zones socialement et scolairement défavorisées. L’établissement a été conçu pour faciliter l’intégration des élèves et de la population locale et améliorer le processus d’apprentissage.