L’Impact territorial du Covid-19 : Gérer la crise entre niveaux de gouvernement

Le COVID-19 amène tous les niveaux de gouvernement à travailler dans un contexte d’incertitude totale. Cette crise a des incidences locales et régionales très hétérogènes, ce qui a des conséquences importantes au regard de la gestion de crise et de l’action des pouvoirs publics. Le présent document examine l’impact territorial de la crise du COVID-19 dans ses différentes dimensions : sanitaire, économique, social et budgétaire. Il présente des exemples de mesures prises par les gouvernements aux niveaux national et infranational pour atténuer cet impact territorial, et propose dix axes d'action. Enfin, il examine les perspectives d’avenir en étudiant les répercussions de la crise au regard de la gouvernance pluri-niveaux, ainsi que les éléments devant être pris en compte par les responsables de l’action publique pour renforcer la résilience des régions.