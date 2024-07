L'évaluation de la qualité des équipements éducatifs

En 2005, le Programme de l’OCDE pour la construction et l’équipement de l’éducation (PEB) a organisé deux réunions d’experts internationaux pour débattre des méthodes employées par les pays pour définir et évaluer la qualité des équipements éducatifs. En plus des enseignements tirés de ces deux réunions, cet article présente les recherches et les expériences de six experts : le directeur d’un programme de construction rend compte des normes utilisées pour évaluer l’adéquation des équipements éducatifs des écoles publiques de l’État du Maryland, aux États-Unis ; un chercheur présente une méthode d’évaluation de la fonctionnalité des lieux, utilisée dans des écoles de Sao Paulo, au Brésil ; un autre chercheur décrit un dispositif de collecte de données servant à établir des indicateurs sur les infrastructures de l’éducation dans un certain nombre de municipalités en Grèce ; deux administrateurs examinent les normes établies pour assurer un niveau minimum de qualité et de sécurité dans les installations éducatives au Mexique ; deux architectes communiquent les résultats d’une récente évaluation de fonctionnalité réalisée dans un nouvel établissement scolaire de Pendao, au Portugal ; et un urbaniste présente un projet international de construction de nouvelles écoles au Salvador, qui s’appuie sur des critères de qualité.