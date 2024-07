L’Afrique face au COVID-19: Implications socio-économiques régionales et priorités politiques

Bien que le nombre de cas de COVID-19 et de décès puisse encore paraître relativement faible en Afrique par rapport à d’autres régions du monde,la menace de choc sanitaire que fait planer le virus pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les systèmes de santé déjà sous tension du continent, et rapidement se transformer en situation d’urgence sociale et économique. Au-delà des risque sanitaires, l’onde de choc du COVID-19 dans les économies africaines se propage en trois vagues : dans l’immédiat, la baisse des échanges avec la Chine et de ses investissements; l’effondrement de la demande associé aux mesures de confinement dans les pays de l’Union européenne et de l’OCDE et un choc d’offre à l’échelle du continent affectant le commerce intérieur et intra-africain.