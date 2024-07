'Joinupdesignforschools' au Royaume-Uni

Joinupdesignforschools cherche à savoir comment des plans bien conçus peuvent améliorer la qualité de vie dans les écoles en écoutant ce qu’ont à dire les clients, c’est-à-dire les élèves. Ce programme mis en œuvre au Royaume-Uni met en contact des équipes d’élèves clients avec les plus éminentes agences d’esthétique industrielle du pays pour trouver des solutions pratiques aux problèmes qui se posent dans les établissements scolaires, mettre en évidence les avantages d’un partenariat étroit entre l’industrie de l’agencement de locaux et les écoles, et permettre aux élèves de perfectionner leurs techniques de vie.