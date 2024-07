Investir dans la jeunesse africaine

Les pays africains souffrent d’un fort taux de chômage des jeunes et d’une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée. Les systèmes de formations techniques et professionnelles sont mal financés et mal gérés. Les stratégies de développement des compétences professionnelles doivent être intégrées dans les stratégies de réduction de la pauvreté Les ressources doivent se concentrer sur les secteurs dont les perspectives en termes d’emploi sont prometteuses.