La récente montée en puissance de mouvements jihadistes en Afrique de l’Ouest, comme Boko Haram dans la région du lac Tchad et Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses affiliés dans la région sahélo-saharienne, a surpris les observateurs. La propagation de l’idéologie jihadiste, la facilité de recrutement au sein des populations locales, de même que la capacité à conquérir et administrer des territoires sont des phénomènes sans précédent. La note éclaire sur les facteurs et processus qui contribuent à l’émergence de ces mouvements. Ce travail avance que les insurrections jihadistes en Afrique de l’Ouest découlent de processus à l’oeuvre aux niveaux mondial, local et individuel. Au niveau mondial, une idéologie internationale du jihadisme s’est formée et propagée, conceptualisée

par des activistes musulmans et des théologiens tenant d’une interprétation particulière de l’islam. Au niveau local, l’appropriation de l’idéologie jihadiste par des « islamistes » et son utilisation au service d’un discours qui instrumentalise des revendications sociales et politiques sont un facteur clé. L’affaiblissement des capacités de l’État et les conflits locaux créent des conditions propices à l’émergence de mouvements d’insurrection jihadistes. Au niveau individuel, le processus par lequel des Africains décident de rejoindre des groupes jihadistes relève de motivations idéologiques, stratégiques ou conjoncturelles, favorisées par la détérioration des conditions de vie dans des régions en marge.