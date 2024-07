Infrastructures et systèmes de transport pour une nouvelle Europe

Avec les profonds bouleversements économiques des pays d'Europe centrale et orientale, la question des transports paneuropéens revêt une acuité considérable qui ne peut se saisir en simples termes quantitatifs : quels flux ? quelles origines ? quelles destinations ? L'ensemble du système des transports est à concevoir, tant en termes conceptuels qu'en termes de réalisations concrètes. Quelles infrastuctures et quel mode d'organisation des "marchés" des transports sont à faire prévaloir ? Comment assurer la cohérence entre une logique de l'urgence -- pour répondre à la croissance des échanges malgré l'inadéquation des réseaux de transport existants -- et les impératifs du long terme, tels que la sauvegarde de l'environnement ou l'intégration de l'Europe centrale et orientale à une vaste zone d'échanges culturels et économiques. Les experts participant à la Table Ronde 95 se sont attachés à aborder l'ensemble de ces questions tout en cernant les limites des réponses que l'on peut apporter à ce jour.