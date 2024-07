Statistiques des structures industrielles 1999

Cette seizième édition des Statistiques des structures industrielles comprend deux volumes. Le volume 1 présente des données annuelles pour les secteurs détaillés de l’industrie (manufacturiers, non manufacturiers et construction) ainsi que pour les secteurs détaillés des services, couvrant de nombreuses variables : production, valeur ajoutée, emploi, investissements, exportations, importations, salaires et traitements, nombre d'établissements et heures ouvrées. Huit années sont prises en compte jusqu’en 1997. Les séries sont tirées des enquêtes auprès des entreprises, des données sur le commerce extérieur ou des comptes nationaux. On notera également que les données sont présentées selon les deux versions de la CITI (45 tableaux en CITI révision 2 et 266 tableaux en CITI révision 3). Enfin, des informations qualitatives sur les sources et les définitions nationales sont apportées en annexe. Le volume 2 présente des données annuelles sur la consommation d’énergie dans les secteurs manufacturiers. Au cours des 25 dernières années, la consommation d’énergie est devenue pour les décideurs un facteur tout aussi important que l’approvisionnement en énergie. Il est donc nécessaire de disposer d’indicateurs du rendement énergétique et de données permettant de suivre l’évolution de la consommation et du rendement énergétique, dans la mesure où celle-ci a des incidences sur l’environnement. De même, il est essentiel de pouvoir s’appuyer sur des données de consommation détaillées par secteur pour analyser l’utilisation d’énergie et son rendement. Le Programme sur les données de consommation d’énergie du Système d’information sur les structures industrielles (SISI) fournit de telles données. Les données présentées dans le volume 2 ont été, pour la plupart, recueillies au cours de la phase pilote du projet. Lorsqu'elles sont disponibles, les séries temporelles sur la consommation d’énergie annuelle sont proposées pour la plupart des pays de l’OCDE (plus la République slovaque) et ventilées par secteur manufacturier pour la période 1990-1998. Le volume 2 est publié en anglais uniquement.