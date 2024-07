Statistiques des structures de l'industrie et des services 2003

Cette édition des Statistiques des structures de l'industrie et des services présente des données annuelles pour les secteurs détaillés de l’industrie (industries extractives, industries manufacturières, électricité, gaz et eau, et construction) ainsi que pour les secteurs détaillés des services, couvrant de nombreuses variables : production, valeur ajoutée, investissements, emploi, salaires et traitements, heures ouvrées et nombre d'établissements ou d’entreprises. Tous les pays de l’OCDE sont couverts. Huit années sont prises en compte jusqu’en 2000. Les séries sont principalement tirées des enquêtes annuelles d’entreprises. On notera également que les données sont présentées selon la Classification Internationale Type par Industrie (CITI Révision 3). Enfin, les définitions standards des variables ainsi que des informations qualitatives sur les sources et les classifications nationales sont apportées en annexe.