Gérer les systèmes nationaux d'innovation

Avec l’émergence d’une économie fondée sur le savoir, l’innovation détermine plus que jamais la capacité concurrentielle des entreprises, la prospérité des nations et le dynamisme de la croissance mondiale. Elle mobilise le progrès scientifique au service des besoins évolutifs de la société et constitue ainsi l’une des clés d’un développement durable. La promotion de l’innovation s’affiche aujourd’hui comme une haute priorité dans la plupart des pays de l’OCDE. Cet objectif se heurte toutefois souvent à une compréhension insuffisante de la portée des transformations du processus d’innovation, que celles-ci soient produites par la mondialisation, le développement des technologies de l’information et des communications, ou l’élargissement de la base de connaissances scientifiques.

A partir de données empiriques nouvelles, cet ouvrage montre combien les liens qui existent entre l’industrie et le système scientifique se trouvent transformés et analyse la nature des compétences nécessaires pour innover. Il rend également compte des mutations qui modifient les rôles respectifs de la concurrence et de la coopération en matière d'innovation et prend toute la mesure de l'impulsion croissante que la création d’entreprises et les PME donnent à la dynamique d’innovation. A la lumière de cette publication, il apparaît que la performance en matière d’innovation dépend de manière cruciale de la façon dont interagissent, aux niveaux local, national et mondial, les différents éléments constitutifs du « système d’innovation » que sont les entreprises, les universités et les autres organismes de recherche. D'où la nécessité pour les pouvoirs publics de modifier leur approche de la promotion de l’innovation. Cette étude énonce les objectifs et définit les instruments de cette nouvelle politique de l’innovation tout en identifiant certaines mesures exemplaires prises récemment dans les pays de l'OCDE.