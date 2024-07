Garantir le développement ?

Cet ouvrage évalue la pertinence et l’utilité des garanties accordées aux acteurs publics et privés de pays en développement, en particulier pour le financement de projets de développement. A la différence des garanties de crédit à l’exportation, qui sont généralement octroyées à des ressortissants nationaux afin de stimuler les exportations et les investissements à l’étranger, les garanties à l’appui du développement sont destinées à des acteurs de pays émergents ou en développement où le niveau de risque est tel qu’il décourage prêteurs et investisseurs.

L’existence d’une garantie émanant d’un organisme multilatéral ou bilatéral peut favoriser un accroissement des flux financiers ou inciter les capitaux à aller se placer là où ils n’auraient peut-être pas été autrement. Par ce biais, les garanties peuvent contribuer à améliorer la cote d’un pays, sans compter leur effet direct immédiat sur les conditions locales de développement. En prime, comme le montre cette étude, les garanties en faveur du développement peuvent contribuer à stimuler et stabiliser les marchés locaux des capitaux, avec les avantages ultérieurs qui en résultent pour les investisseurs, publics et privés.

« Ce livre apporte à point nommé un éclairage aussi urgent que nécessaire sur une des clés essentielles, bien qu'assez mal appréhendée, du progrès économique dans les pays en développement. J'en félicite profondément l'auteur. »

Michel Camdessus (gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien directeur général du Fonds monétaire international)