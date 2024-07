Faciliter les échanges et l'ajustement structurel

Le présent document, aux côtés de cinq autres études de référence, fait partie d'un programme de recherche plus large portant sur les problèmes d'ajustement structurel dans les économies non membres qui a été mené à titre de suivi de l'étude Changer l’ajustement structurel : les enjeux de la mondialisation (OCDE, 2005), qui recensait les stratégies de nature à garantir la réussite de l'ajustement structurel lié aux échanges. Ce document revoit et approfondit certains éléments des Recommandations pour déterminer si elles s'appliquent aux pays en développement. Elle repose sur les cinq études de référence, une étude qui compare l'Asie de l'Est et l'Amérique latine, et quatre études de cas nationales (Chili, Équateur, Philippines et Thaïlande), qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet, et est complétée par la documentation existante. Ce rapport se compose de quatre grandes sections ; la première est une introduction et la deuxième donne un aperçu des expériences de libéralisation des quatre pays. Dans la troisième section, certaines Recommandations figurant dans l'étude de l'OCDE (2005) sont révisées en ciblant davantage les pays en développement et en s'intéressant aux aspects suivants : i) la politique commerciale et la politique d'investissement, ii) la politique macroéconomique, iii) les politiques de protection sociale et d'emploi, iv) les politiques visant à faciliter la réaction des exportations, v) le cadre institutionnel et l'environnement réglementaire et concurrentiel, vi) le rôle de la coopération multilatérale et des initiatives régionales et bilatérales, vii) la réalisation de réformes dans une approche globale. La quatrième section formule une conclusion.