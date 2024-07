Faciliter les échanges et l'ajustement structurel Thaïlande

Le présent document est la quatrième étude de cas nationale réalisée dans le cadre d'un programme de recherche sur les échanges et l'ajustement structurel dans les pays non membres. Ce programme visait à compléter l'étude Changer l’ajustement structurel : les enjeux de la mondialisation (OCDE, 2005), qui formule des recommandations pour assurer la réussite de l'ajustement structurel lié aux échanges. Le présent document examine la libéralisation des échanges en Thaïlande dans les années 1970. Le rapport comprend six grandes sections : la section 1 fait l'entrée en matière, alors que la section 2 fait un survol de la croissance de l'économie thaïlandaise. La section 3 examine plus en détail les efforts de libéralisation des échanges et les politiques d'investissement de la Thaïlande, notamment le régime des échanges initial et les trois phases de libéralisation des échanges : 1) les premières réformes douanières (1982-1984) ; 2) la réforme douanière exhaustive et son annulation dans la foulée de la crise asiatique (1993-) ; 3) les réformes postérieures à la crise (1999-). La section 4 porte sur les modifications apportées à la structure des investissements et des échanges, et la section 5 analyse en profondeur l'ajustement structurel effectué dans trois secteurs : l'automobile et les pièces détachées, les textiles et l'habillement, et les services de télécommunications. La dernière section, la section 6, renferme les enseignements tirés de l'analyse. L'expérience de la Thaïlande confirme que la croissance économique passe par un environnement macroéconomique sain, la viabilité budgétaire, un cadre politique et économique relativement stable, un marché du travail flexible et des infrastructures fiables. Cet exemple de libéralisation progressive des échanges démontre que l'ouverture au commerce international et à l'investissement étranger réduit les distorsions économiques.