Examens territoriaux de l'OCDE : Bergame, Italie 2001

La province de Bergame, située en Lombardie, est une des régions les plus dynamiques de l’Italie.. L’économie se caractérise par une haute compétitivité, un bon degré de diversification et une grande ouverture vers les exportations ; la productivité se situe au-dessus de la moyenne nationale et le chômage est pratiquement inexistant. Il est vraisemblable que le caractère varié de la région ainsi que l’abondance de ses atouts culturels et environnementaux transforment la province en une destination touristique prisée.

La réussite de la province n’est pourtant pas une certitude. Bergame doit encore relever une série de défis, comme par exemple améliorer son système éducatif ou établir des infrastructures dans le domaine des transports qui répondent à la fois aux besoins de la population et des entreprises. Cet examen fournit des recommandations pratiques sur la manière d’appliquer de nouvelles politiques.

L’examen territorial de Bergame fait partie d’un programme plus vaste d’examens territoriaux, aux niveaux national et régional, menés par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif général de cette série est de fournir des recommandations pratiques de politique aux gouvernements. Les Examens territoriaux portent sur trois types de régions (urbain, intermédiaire, rural). Ils contribuent à enrichir la compréhension des défis auxquels sont confrontées ces régions ainsi que des solutions concrètes pour y faire face.