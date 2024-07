Examens environnementaux de l'OCDE : Royaume-Uni 2002

Thèmes couverts :

Gestion de l'environnement

Gestion de l'air, de l'eau et des déchets

Protection de la nature et biodiversité

Economie, société et environnement

Intégration sectorielle : construction

Coopération internationale

Cet ouvrage s'inscrit dans le programme d'examens par l'OCDE des performances environnementales de chaque pays Membre. Les efforts menés pour atteindre les objectifs nationaux et satisfaire aux engagements internationaux y sont évalués en détail. Les analyses s'appuient sur un large ensemble de données économiques et environnementales et conduisent à des recommandations sur les progrès à faire dans les domaines de l'environnement et du développement durable.

Le premier cycle d'Examens des performances environnementales des pays Membres a été achevé en 2000.

Examens récents disponibles

Mexique 1998

Australie 1998

Suisse 1998

Belgique 1998

République tchèque 1999

Danemark 1999

Fédération de Russie* 1999

Turquie 1999

Hongrie 2000

Grèce 2000

Irlande 2000

Luxembourg 2000

Pays de l'OCDE 2001

Allemagne 2001

Islande 2001

Norvège 2001

Portugal 2001

République slovaque 2002

Japon 2002

Royaume-Uni 2002

Italie 2002

* Pays non membre de l'OCDE.