Examens environnementaux de l'OCDE : République tchèque 2018 (Version abrégée)

La République tchèque a progressé dans le découplage des prélèvements d’eau douce, de la consommation d’énergie et des émissions de GES et d’autres polluants atmosphériques par rapport à la croissance économique. En raison de son solide socle industriel et de sa dépendance au charbon, elle fait toutefois partie des pays à plus forte intensité d’énergie et de carbone de l’OCDE, et la pollution atmosphérique y suscite d’importantes préoccupations pour la santé publique. Pour progresser vers plus de développement durable, le pays devra renforcer son engagement politique en faveur d’une économie bas carbone et mettre en œuvre des politiques environnementales d’un meilleur rapport coût-efficacité.

Ceci est le troisième Examen environnemental de la République tchèque. Il évalue les avancées du pays en matière de développement durable et de croissance verte, et comporte des chapitres spéciaux consacrés aux déchets, à la gestion des matières et à l’économie circulaire, ainsi qu’au développement urbain durable.

Cette version abrégée contient le résumé, ainsi que l’évaluation et les recommandations officielles du rapport, issues des trois chapitres sur les tendances et développements récents, la gouvernance, la croissance verte, ainsi que des deux chapitres détaillés sur les déchets, la gestion des matières et l’économie circulaire, et sur le développement urbain durable . La version intégrale du rapport est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.