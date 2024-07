Examens environnementaux de l'OCDE : République tchèque 2005

Cet ouvrage présente les résultats de l’examen par les pairs des politiques et programmes de l’environnement de la république Tchèque. Il examine systématiquement l’air, l’eau, les déchets, la nature et la biodiversité, l'économie, social, l’environnement et la coopération internationale. Il inclut des informations statistiques complètes ainsi que des recommandations concernant les sujets traités.