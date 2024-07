Examens environnementaux de l'OCDE: Grèce 2009

Examen approfondi de l'OCDE des programmes et politiques environnementales de la Grèce. Il examine la gestion de l'air et de l'eau, la nature et la biodiversité, le développement durable, l'interface environnement/ économie, l'interface environnement/social et les engagements internationaux. L'ouvrage inclut une sélection de données statistiques ainsi qu'une série de recommandations pour renforcer l'infrastructure environnementale, mettre en œuvre cette politique en les intégrant dans les décisions économiques.