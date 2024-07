Examens environnementaux de l'OCDE : Espagne 2015

Les examens environnementaux de l’OCDE sont des évaluations indépendantes des progrès accomplis par les pays pour tenir leurs engagements environnementaux nationaux et internationaux. Ces examens ont pour objectif de favoriser les échanges de bonnes pratiques et l’apprentissage entre pairs, d’aider les gouvernements à rendre compte de leurs politiques auprès des autres pays et de l’opinion publique et d’améliorer la performance environnementale, individuelle et collective, des pays. Les analyses s’appuient sur un large éventail de données économiques et environnementales et contiennent également des recommandations de politique publique. Au cours de chaque cycle d’examens environnementaux, l’OCDE passe en revue l’ensemble de ses pays membres ainsi que certains pays partenaires. Les derniers pays examinés sont la Suède (2014), l’Islande (2014) et la Pologne (2015).

Ce rapport est le troisième examen environnemental de l’Espagne. Il évalue les progrès accomplis par l’Espagne en termes de développement durable et de croissance verte, avec un accent particulier sur la biodiversité et la performance environnementale du secteur privé.