Examens environnementaux de l'OCDE : Corée 2006

Cette étude approfondie des politiques et programmes environnementaux de la Corée apporte au lecteur des informations sur l’étendue des efforts menés pour atteindre les objectifs nationaux et satisfaire aux engagements internationaux. Le rapport examine les progrès réalisés dans les domaines suivants : la gestion de la pollution, de la nature et de la biodiversité; tout en intégrant les défis environnementaux dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de la fiscalité et de la politique des transports. L'ouvrage examine aussi l'interface entre l'environnement, le social et les engagements internationaux. Il propose une série de recommandations assorties d'une sélection de données statistiques.