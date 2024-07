Examens environnementaux de l'OCDE : Chine 2007

La première étude de politiques environnementales de la Chine passe en revue le contexte matériel et institutionnel pour retenir ensuite des domaines précis comme l’air, l’eau, les déchets et la biodiversité. Elle explore aussi les liens qui existent entre l’environnement et l’économie d’une part, et l’environnement et la société d’autre part. Elle analyse l’engagement international de la Chine en matière d’environnement pour formuler des recommandations. Cette publication a été sélectionnée comme document phare lors de la table ronde 2007 de l’Association des libraires américains.