Examens des politiques nationales d'éducation : Roumanie 2000

La réforme de l’enseignement, de la formation et des ressources humaines fait partie intégrante de la transition vers une société démocratique et une économie de marché. La Roumanie a progressé dans tous ces domaines depuis le début de la réforme en 1990. Pourtant, le véritable élan de changement est plus récent puisqu'il date de la publication de La Réforme de l’éducation aujourd'hui par le ministère de l’Éducation nationale en 1997. Ce dernier s'est alors attelé à relever un défi : promouvoir et financer les changements satisfaisant les exigences d'une économie et d'une société nouvelles ainsi que les intérêts des jeunes et des adultes, et ce dans un contexte de pénurie en ressources financières et humaines. Ce livre fournit tout d'abord un bref historique de l’enseignement en Roumanie et décrit son évolution depuis les changements politiques. Il présente ensuite une analyse du système éducatif dans son ensemble tout en identifiant les directions majeures qu’il conviendrait de prendre pour renforcer les réformes à la lumière des défis auxquels doivent faire face les pouvoirs publics, les communautés, les entreprises, les éducateurs, les parents et les étudiants dans une période de rapides mutations et d'incertitude. Il conclut enfin sur une série de recommandations concernant les objectifs éducatifs et la transition ; l'efficacité de l’apprentissage, les résultats et les programmes d’études ; une gestion et une gouvernance gages de flexibilité et d'une meilleure capacité à réagir et évoluer ; ainsi que les ressources et le financement. Cet ouvrage s'adresse aussi bien aux professionnels roumains concernés qu'à leurs homologues internationaux.