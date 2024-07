Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Union européenne 2018

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE procède à des examens périodiques des efforts individuels de coopération pour le développement des membres du CAD. Les politiques et les programmes de chacun des membres font l’objet d’un examen critique une fois tous les cinq ans. Les examens par les pairs évaluent la performance du membre considéré, sans se limiter au seul organisme de coopération, et examinent les aspects ayant trait tant à la définition de la politique qu’à sa mise en œuvre. Ils couvrent dans leur globalité les activités de coopération pour le développement et d’aide humanitaire du membre soumis à examen, en les replaçant dans le système envisagé dans son entier.

Le rapport montre notamment comment l’Union européenne a fait preuve d’un rôle central pour établir et orienter les accords mondiaux sur le développement durable et le changement climatique ; et suggère l’amélioration d’une approche holistique de toute l’Union européenne, centrée sur la réduction de la pauvreté et les pays étant le plus dans le besoin.