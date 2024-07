Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Danemark 2021

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE mène tous les cinq à six ans un examen par les pairs qui passe en revue les efforts de coopération pour le développement de chacun de ses membres. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations.

La coopération danoise pour le développement fait partie intégrante de la politique étrangère du pays. Le soutien de la sphère politique et de l’opinion publique permet au Danemark de consacrer 0.7 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement. Les thématiques du changement climatique et des migrations irrégulières façonnent l'approche du Danemark en matière de coopération au développement. Une meilleure intégration des objectifs climatiques dans l’ensemble du portefeuille de coopération serait complémentaire aux investissements substantiels que le Danemark consacre à la diplomatie climatique. Chef de file mondial des interventions dans les contextes fragiles, le Danemark pourrait mieux mettre en œuvre la composante « paix » du lien entre humanitaire, développement et paix. L’approche consistant à pratiquer le développement autrement (Doing Development Differently) permet d'instaurer de la souplesse dans les budgets et de nouer des partenariats fondés sur la confiance. Le Danemark pourrait mieux intégrer la lutte contre la pauvreté dans l’ensemble de son programme. Il restaure ses effectifs et développe les compétences et les connaissances dont il a besoin.