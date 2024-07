Évaluer les investissements en infrastructures de transport

Dans la situation actuelle, les investissements prévus dans les infrastructures de transport ne peuvent répondre à la croissance de la demande qui résultera de l’augmentation des flux de circulation. En outre, de tels investissements ont plusieurs effets sur le développement régional, la répartition des richesses et le bien-être de la population. La nécessité de protéger l’environnement indique aussi que la construction de plus d’infrastructures sera freinée et que toute augmentation des capacités sera optimisée. Ces facteurs ont abouti à une estimation de la fiabilité des méthodes d’évaluation des choix d’investissement pertinents.

Ce rapport décrit les techniques utilisées pour évaluer les investissements dans les infrastructures de transport d’un certain nombre de pays de la CEMT. Il examine l’efficacité de ces méthodes et leurs conditions d'utilisation.