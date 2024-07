Evaluation économique des mesures de sécurité routière

L’appréciation économique des politiques de sécurité routière pose le problème des méthodes que l’on emploie pour valoriser les mesures. A cet égard, il est frappant de constater que l’on a le choix entre deux méthodes qui reviennent soit à bien mesurer un concept peu pertinent (le capital humain) soit à mesurer approximativement un paramètre précis (le consentement à payer). La Table Ronde a analysé la complémentarité non négligeable de ces deux méthodes et a souligné la nécessité d’établir des guides méthodologiques précis pour chacune d’entre elles.

La quasi-égalité de la valeur humaine d’un mode de transport à l’autre est l’un des constats de la Table Ronde. Ceci devrait inciter les pouvoirs publics à se saisir de la sécurité avec le même souci d’efficacité quel que soit le mode de transport. Autre constat marquant : si l’on dépense suffisamment pour la sécurité routière, on ne sait pas en revanche dépenser « bien ». On peut ainsi affirmer que la Table Ronde est parvenue à des propositions iconoclastes. Par exemple, les difficultés à engendrer des inflexions majeures du comportement humain devraient conduire à accorder la plus grande attention aux mesures pédagogiques et aux investissements infrastructurels.

Cette publication propose ainsi un bilan des politiques de sécurité routière et de leur évaluation en termes économiques. A l’heure où les pouvoirs publics de nombreux pays en viennent à fixer des objectifs encore plus ambitieux à leurs politiques, la Table Ronde a souligné qu’il s’agit d’adopter des mesures efficaces dans le long terme et économiquement valides.