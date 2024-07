Études économiques de l’OCDE : Allemagne 2020 (version abrégée)

L’économie allemande est entrée dans une profonde récession en 2020 à cause de la pandémie de coronavirus. La réaction énergique du gouvernement a permis de renforcer les capacités du système de santé tout en protégeant les emplois et les entreprises. Les réponses à la crise ont consisté notamment à accroître les investissements pour faire face aux enjeux structurels découlant de la transition énergétique et de la transformation numérique. Des investissements publics plus poussés s’imposent pour rattraper les retards en matière d'infrastructures, et il faut prendre parallèlement des mesures pour venir à bout des goulets d’étranglement dans leur livraison. La tarification des émissions dans le transport et le chauffage contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais d'autres mesures seront nécessaires pour atteindre les objectifs. Les autorités allemandes ont bien progressé dans la résolution de certains obstacles à la transformation numérique, mais peuvent faire encore davantage pour que ses avantages puissent être pleinement exploités. Réduire les blocages au niveau des taux de raccordement à l’internet, développer les incitations à investir dans le capital intellectuel et soutenir la dynamique des entreprises pendant la reprise en diminuant les formalités administratives, en facilitant l’accès aux sources de financement et en accélérant l’arrivée de l'administration numérique sont autant de mesures qui peuvent favoriser la diffusion des technologies et la productivité. Afin de donner à chacun les moyens de réussir dans des environnements numériques, il faudrait enseigner plus précocement la pensée computationnelle et développer la formation des enseignants pour garantir une utilisation efficace des technologies numériques dans les établissements scolaires.