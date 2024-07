Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2008

Selon les conclusions de l’édition 2008 de l’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie allemande, le pays jouit d’une forte reprise de l’activité après une longue période de stagnation. L’OCDE note que pour l’ancrer dans la durée, l’Allemagne doit relever un certain nombre de défis essentiels, et notamment accroître l’efficience du système fiscal, prolonger l’embellie observée sur le marché du travail, améliorer les résultats de l’enseignement, intensifier la concurrence dans les industries de réseau et pérenniser le système de soins de santé. Tous ces enjeux sont abordés de façon relativement détaillée dans cette étude.