Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2018 (version abrégée)

L’Allemagne a enregistré des performances économiques solides ces dernières années, prenant appui sur une demande intérieure plus vigoureuse et sur de bons résultats sociaux et à l’exportation. Les exportations ont bénéficié d’une industrie manufacturière vaste, productive et innovante qui a renforcé son positionnement dans des secteurs qui jouissent depuis longtemps d’un avantage comparatif, notamment l’automobile, la chimie et les machines-outils. Le chômage historiquement bas, la croissance de l’emploi et une certaine progression des salaires réels ont stimulé la demande des ménages ordinaires. L’investissement des entreprises est en train de se redresser.