Études économiques de l'OCDE : Allemagne 2006

L’édition 2006 de l’étude périodique de l'OCDE sur l’économie allemande dresse le tableau d’une économie qui reste faible et inégale, et recommande des réformes dans un certain nombre de domaines. Des dossiers spéciaux sont consacrés à quelques enjeux majeurs : rétablir la crédibilité budgétaire, rendre l’administration plus efficace, améliorer le système éducatif, flexibiliser le marché du travail et ouvrir la concurrence dans les activités de services et de réseau.