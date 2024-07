Si le débat politique porte souvent sur la profession enseignante dans son ensemble, les enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire diffèrent toutefois à bien des égards. Tous les pays requièrant au minimum un diplôme de licence pour accéder à la profession d’enseignant dans l’enseignement primaire ou le premier cycle de l’enseignement secondaire, mais la structure et le contenu des programmes de formation initiale varient et sont moins axés sur la pratique dans l’enseignement secondaire que dans l’enseignement primaire. Les enseignants du primaire consacrent en moyenne 10 % de plus de leur temps de travail à l’enseignement, mais la taille des classes est légèrement inférieure à ce niveau d’enseignement. Enfin, dans plus de la moitié des pays, le salaire des enseignants du primaire est moins compétitif que celui de leurs homologues du premier cycle du secondaire. L’amélioration de l’attractivité et de l’efficacité de la profession enseignante passe nécessairement par la reconnaissance de ces différences ainsi que la mise en oeuvre de politiques différenciées et à même de répondre aux défis propres à chacun de ces niveaux d’enseignement.