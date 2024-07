Diplômés de l’enseignement tertiaires

Parmi les 25-34 ans diplômés de l’enseignement tertiaire, le pourcentage de ceux au moins titulaires d’un master ou d’un diplôme de niveau équivalent varie de 4 % au Chili à 79 % en République slovaque. Le niveau de formation des diplômés de l’enseignement tertiaire varie aussi entre les générations : alors que 49 % des 25-34 ans diplômés de l’enseignement tertiaire sont au plus titulaires d’une licence ou d’un diplôme de niveau équivalent, ce pourcentage tombe à 39 % chez les 55-64 ans. Les perspectives d’emploi tendent à s’améliorer avec l’élévation du niveau de formation tertiaire : parmi les 25-34 ans diplômés de l’enseignement tertiaire, le taux d’emploi moyen s’établit ainsi à 88 % chez les titulaires d’un doctorat, à 84 % chez les titulaires d’un master ou d’un diplôme de niveau équivalent, et à environ 80 % chez ceux au plus titulaires d’un diplôme tertiaire de cycle court ou d’une licence. Dans certains pays, toutefois, l’élévation du niveau de formation tertiaire n’est pas associée à une amélioration des perspectives d’emploi chez les 25-34 ans, à l’exception des titulaires d’un doctorat. Dans d’autres pays, les titulaires d’un diplôme tertiaire de cycle court sont plus susceptibles d’occuper un emploi que les titulaires d’une licence.