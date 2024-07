Dépenses d'investissement et résultats des élèves

Le ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle du Royaume-Uni (DfES) a fait faire une importante étude afin d’examiner le lien existant entre les dépenses d’investissement dans les écoles et les résultats scolaires ultérieurs. L’étude avait en particulier comme objectif principal de déterminer, dans la mesure du possible, l’effet supplémentaire qu’avait chaque livre sterling investie en équipement scolaire sur le niveau d’étude atteint par les élèves.