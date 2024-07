Démocratie, décentralisation et déficits budgétaires en Amérique latine

Quels sont les effets de la décentralisation en Amérique latine ? Cet ouvrage examine les problèmes soulevés par la décentralisation politique dans la région et identifie les défis à relever. La décentralisation délègue en effet un certain degré de responsabilité financière aux gouvernements locaux et pourrait ainsi compromettre les objectifs fixés au niveau central en matière budgétaire et fiscale. Cette question se pose avec une acuité particulière à l'heure où il est nécessaire de conjuguer les progrès de la démocratisation avec la rigueur budgétaire requise par le marché international.

Cet ouvrage rassemble les contributions présentées lors du huitième Forum annuel sur les perspectives latino-américaines, organisé conjointement par le Centre de Développement de l'OCDE et la Banque interaméricaine de développement. Les analyses des économistes sont confrontées à l'expérience pratique de décideurs de plusieurs pays d'Amérique latine, ce qui offre au lecteur un exposé stimulant des avantages et des risques de cette tendance à la décentralisation pour le développement économique. Ricardo Hausmann propose "dix commandements" particulièrement intéressants qui pourraient servir de règles à la gestion budgétaire dans les démocraties décentralisées. Ces propositions, et d'autres encore, alimentent de manière aussi vivante que pertinente le débat sur cet enjeu de premier plan.