De l'eau pour tous

L’eau est indispensable au développement humain et économique, ainsi qu’à la survie des écosystèmes. Cependant, des milliards de personnes n’ont pas accès aux services d’eau et d’assainissement, en premier lieu à cause d’une mauvaise gouvernance et d’un manque d’investissement et d’entretien. Ce rapport met l’accent sur les aspects économiques et financiers de la gestion des ressources et de la fourniture des services d’eau, sur la nécessité d’aborder ces questions complexes de manière intégrée (en prenant en compte les questions de gouvernance), et sur la nécessité de réunir des faits solides pour étayer la formulation et la mise en œuvre des politiques. L'ouvrage résume les travaux de l'OCDE dans ce domaine.