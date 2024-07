Création d'emplois et développement économique local (Version abrégée)

Cette publication phare du Programme LEED sera la première d'une série qui mettra en lumière les dernières decouvertes sur les politiques pour le soutien à la création d'emplois, dans un format conviviable et accessible aux décideurs politiques (au niveau national, régional et local), practiciens et membres de la société civile. Seront compris dans la publication un groupe de fiches pays, illustrant des nouvelles données sur l'offre et la demande des compétences au niveau des petites régions (TL3). La publication traitera d'une facon transversale les différentes thématiques du Programme LEED, avec comme objectif d'apporter un complément et une valeur ajoutée par rapport à des publications plus spécifiques et qui traitent des problématiques plus en profondeur.