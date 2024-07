Création d'emplois et développement économique local 2016 (Version abrégée)

Cette seconde édition de la publication phare du Programme LEED, Création d’emplois et développement économique local, explore les moyens par lesquels les acteurs nationaux et locaux peuvent mieux travailler ensemble pour soutenir le développement économique et la création d’emplois au niveau local. Elle apporte un éclairage sur toute une série d’enjeux, allant de l’adaptation du développement des compétences aux besoins des territoires, à l’implication des employeurs dans les systèmes d’apprentissage et à la mise en œuvre efficace des politiques en faveur des PME et de l’entrepreneuriat. Cette publication présente des comparaisons internationales permettant aux territoires de mieux appréhender leur positionnement face aux défis liés à l’emploi et aux compétences. Dans cette version française abrégée, les profils de pays de la Belgique, du Canada, de la France, et de la Suisse sont présentés. Ces derniers comprennent, entre autre, des nouvelles données sur l'offre et la demande des compétences au niveau régional ou infrarégional.