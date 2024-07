Coûts de l'introduction et de la mise en oeuvre de mesures de facilitation des échanges

Le présent rapport contient les résultats préliminaires d'une série d'études de pays sur les coûts de l'introduction et de la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges. Il a été établi en réponse aux préoccupations concernant les répercussions en matière de coûts d'un futur accord de l'OMC sur la facilitation des échanges. Il sera complété dans un avenir proche par des informations supplémentaires en provenance d'un éventail plus large de pays en développement et pays les moins avancés. Le rapport présente des observations sur la méthodologie utilisée pour évaluer les coûts de la facilitation des échanges et met l'accent sur les caractéristiques communes des différentes expériences nationales en matière de coûts.